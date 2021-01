Cidades Sucesso de vacinação contra Covid depende de rapidez e adesão, diz estudo Pesquisadores dos EUA avaliaram fatores podem influenciar na eficácia da imunização, além da vacina em si

O sucesso de uma vacina contra a Covid-19 dependerá não apenas da sua eficácia medida pelos testes clínicos, mas também do quão rápida e amplamente ela será aplicada, da gravidade da pandemia no momento da imunização e da vontade do público de ser vacinado. A conclusão é de um estudo de pesquisadores das universidades de Yale e de Harvard (EUA), public...