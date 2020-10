Cidades Subway manifesta apoio a clientes e funcionária alvos de ataques racistas e homofóbicos em Goiânia De acordo com nota publicada, a empresa afirma ser contra “qualquer tipo de discriminação” e “abertamente em defesa dos direitos humanos e da diversidade”

Em resposta à reportagem do POPULAR, que mostrou um homem fazendo ataques racistas e homofóbicos em uma unidade da Subway, em Goiânia, no último domingo (4), a rede de Fast Food manifestou apoio à funcionária e aos clientes que sofreram os insultos. De acordo com nota publicada, a empresa afirma ser contra “qualquer tipo de discriminação” e “abertamente em defes...