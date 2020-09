O subtenente do Corpo de Bombeiros, Jarbas Pires Borges, de 40 anos, morreu, na madrugada desta quarta-feira (16) em decorrência da Covid-19. O militar estava internado no Hospital Garavelo, em Goiânia. Segundo a Corporação, ele é o primeiro militar da ativa vítima da doença.

Natural de Rio Verde, ele ingressou na Corporação em 2000 e durante a maior parte do tempo esteve lotado no 4º Batalhão do município. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou a perda e prestaram condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

O subtenente deixa três filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento de militar.