O subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Luiz Fernando Ferreira, de 51 anos, morreu neste sábado (3) de Covid-19. O militar estava internado desde o 1º deste mês em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, a PM lamentou a perda e informou que nesta manhã o militar sofreu complicações e acabou não resistindo. Segundo a corporação, Luiz estava lotado no Comando de Operações da Polícia Militar de Goiás (Copom), na capital, e no final deste ano completaria três décadas na polícia. Não há informações sobre o sepultamento do militar.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), também postou nota prestando solidariedade aos familiares, amigos e policiais militares colegas de Luiz Fernando. No final da mensagem, o democrata pede que a população siga as orientações nesses 14 de quarentena.