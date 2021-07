Cidades Subtenente da PM-GO morre 24 dias após ser baleado em Goiânia Tiros teriam sido disparados por outro militar que estava no local

Morreu na noite desta segunda-feira (12) o subtenente da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Claydson Araújo do Espírito Santo. Ele tinha 50 anos e estava há 24 dias internado após ser baleado durante uma confusão em uma distribuidora de bebidas, em Goiânia. Claydson foi atingido no abdômen e no braço direito no dia 19 de junho, em um estabelecimento na Vila Aurora...