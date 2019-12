Cidades Substitutos vão fazer papel de juiz de garantias em Goiás Mais da metade das comarcas de Goiás tem apenas um magistrado e TJ-GO terá que se adaptar para cumprir lei sancionada dia 25

Item incluído no pacote anti crime, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira (25), a criação do juiz de garantias vai mudar a estrutura dos tribunais de justiça do país, entre eles o de Goiás. A nova lei determina a inclusão de um novo juiz em cada processo criminal. Críticos, entre eles o ministro Sérgio Moro, apontam que um dos empecilhos de s...