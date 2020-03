Cidades Subcomissões do Plano Diretor de Goiânia terão 40 dias de debates Vereadores finalizam escolha dos membros para grupos que vão iniciar discussões sobre projeto. Ordenamento urbano foi o mais requisitado

A ideia de formar seis subcomissões com sete membros cada para iniciar a discussão dos eixos do Plano Diretor e com regras para permitir a participação de todos os vereadores nos grupos acabou deixando três deles de fora. O presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), o presidente da Comissão Mista, Lucas Kitão (PSL), e o Cabo Senna (Patriota) ficaram de fora das sub...