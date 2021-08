Cidades Subcomandante de Colégio Militar é preso suspeito de tentar levar jovens para motel, em Rio Verde Capitão da PM foi preso em flagrante após trocar mensagens de cunho sexual com um dos adolescentes. Jovens não são estudantes do Colégio Militar

Um capitão da Polícia Militar (PM) foi preso em flagrante no município de Rio Verde, na noite do último domingo (1º), após trocar mensagens e marcar encontro com um adolescente de 12 anos. Um outro jovem também seria vítima do PM, que atua como subcomandante do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Carlos Cunha Filho. Em nota, a PM confirmou a prisão por “suspeita d...