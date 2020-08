Cidades 'Sua história de vida sempre será seu maior legado', escreve filho de Ciro Ricardo em carta ao pai Ciro Ricardo Pires de Castro Júnior é filho do conhecido e querido médico goiano que morreu em junho de Covid-19; "Hoje já faz mais de um mês que você nos deixou. Engraçado que o tempo parece passar diferente quando perdemos alguém que nos é tão querido"

Durante esta pandemia a saúde goiana ficou órfã do médico Ciro Ricardo Pires de Castro, de 75 anos. O goiano, que construiu parte da carreira no Sistema Único de Saúde (SUS), foi uma das figuras mais importantes do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) desde a fundação da unidade de saúde. A generosidade e a dedicação, suas aliadas na prática médica, fez de Cir...