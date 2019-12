Cidades Suíte e cozinha de apartamento são destruídas por incêndio no Setor Oeste, em Goiânia Chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros, que realizam trabalho de rescaldo no local

Uma suíte e parte da cozinha de um apartamento ficaram destruídas por conta de um incêndio, na manhã desta segunda-feira (16), na Rua R-8, no setor Oeste, em Goiânia. As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos. Segundo testemunhas, uma grande quantidade de fumaça foi vista saindo do 13º andar do edifício. Quatro viat...