Vida Urbana STJ prorroga internação de médium por mais 30 dias Decisão é do Ministro Nefi Cordeiro. Os advogados do acusado afirmam que ele está em condições precárias de saúde

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quinta-feira (2) que a internação do médium João de Deus seja prorrogada novamente, por mais 30 dias, contabilizados a partir desta sexta-feira (3). A decisão é do Ministro Nefi Cordeiro, atendendo ao pedido da defesa. Os advogados do acusado afirmam que ele está em condições precárias de saúde e perdeu muito peso, mes...