O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou hoje (02), que a internação do médium João de Deus seja prorrogada por mais 30 dias, contabilizados a partir de hoje. A decisão é do Ministro Nefi Cordeiro, atendendo ao pedido da defesa. Os advogados do acusado afirmam que ele está em condições precárias de saúde e perdeu muito peso, mesmo no período de internação no Instituto de Neurologia de Goiânia. João de Deus é suspeito de ter cometido mais de 500 abusos sexuais e foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável e falsidade ideológica. Ele cumpria pena no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia até o momento de sua internação, no dia 22 de março.

O advogado Alex Neder contou que quando o médium foi preso, em dezembro de 2018, pesava 144 kg e agora, depois do último relatório fornecido pelo Instituto de Neurologia de Goiânia, João de Deus estaria pesando 68 kg. Ele contou ainda que a perda de peso aliada aos vários problemas de saúde é preocupante e seu estado vem piorando a cada dia. “Ele precisava estar bem para enfrentar toda a situação. O estado dele é muito sério, descartamos totalmente o retorno dele para o presídio ou transferência para sua casa”, pontuou.

O advogado explicou ainda que João de Deus continua medicado e atualmente está se alimentando por sonda. “Sinceramente estamos muito preocupados com o futuro e o quadro dele é muito sério e grave”, finalizou.

Réu por violação sexual e estupro de vulnerável, João de Deus foi transferido para o hospital no último dia 22 de março após o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nefi Cordeiro, atender uma solicitação da defesa do preso, baseada em uma avaliação médica feita pelo médico Alberto de Almeida Las Casas Júnior, que acompanha o tratamento junto com o colega Léo de Souza Machado. João de Deus nega todos os crimes.

A princípio, a internação deveria durar quatro semanas, mas com o vencimento do prazo, a defesa entrou com o primeiro pedido e a internação se estendeu por mais 10 dias. Hoje, com o segundo pedido, o STJ prorrogou a internação por mais 30 dias.