Cidades STJ nega recurso do Hospital Renaissance Decisão mantém determinação judicial de despejo de imóvel atual do hospital no Setor Marista por falta de pagamento de aluguéis. Unidade está em recuperação judicial

Cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negaram por unanimidade o recurso do Hospital Renaissance contra uma decisão judicial por despejo do prédio, no Setor Marista, em Goiânia, por falta de pagamento de aluguéis. A dívida já soma mais de R$ 3 milhões, sem contar multas. O acórdão, do dia 26 de outubro, teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, que c...