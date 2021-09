Cidades STJ nega pedido de habeas corpus para preso na operação Capésius Ação do Ministério Público investiga fraudes na aquisição de medicamentos judicializados, com dispensa de licitações, em Formosa

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus de um dos presos durante a operação Capésius realizada no início deste mês em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). A decisão é do ministro João Otávio Noronha. A defesa pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). A ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga fraudes na aquisição de medicamentos judicializados, com dispensa de licitações. No dia da operação, 13 de setembro, duas pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão cumpri...