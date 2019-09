Cidades STJ manda hospital abrir prontuários por suspeita de troca de bebês Ministro Luís Felipe Salomão rejeitou recurso do hospital em virtude da impossibilidade de reexame de provas e considerou imprescritibilidade de ações familiares

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que garantiu o acesso a um homem de 42 anos a prontuário médico de seu parto. Em decisão monocrática, o ministro rejeitou o recurso do hospital em virtude da impossibilidade de reexame de provas pelo STJ. O processo corre em segredo de J...