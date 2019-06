Cidades STJ manda a júri popular acusados pela morte de 242 na boate Kiss Incêndio deixou outras 636 pessoas feridas

Por 4 votos a 0, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram mandar a júri popular acusados pela morte de 242 na boate Kiss. Os ministros deram provimento ao recurso do Ministério Público que trata do incêndio na boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS), que vitimou 242 pessoas. Durante o julgamento, os ministros entenderam que existia...