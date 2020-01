Cidades STJ libera divulgação do Sisu após pedido do governo Justiça Federal em São Paulo havia suspendido a divulgação do resultado que estava marcada para essa terça-feira (28)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu hoje (28) liberar a divulgação do resultado das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A divulgação pelo Ministério da Educação (MEC) estava prevista para esta terça-feira, mas foi suspensa por uma liminar da Justiça de São Paulo, que também impediu o início das i...