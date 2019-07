Cidades STJ determina suspensão de obras de resort no Centro Histórico de Pirenópolis Corte acolheu recurso interposto pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Em setembro do ano passado, Justiça autorizou retomada da construção

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a suspensão das obras do Eco Resort Quinta Santa Bárbara, no Centro Histórico de Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, até que o projeto seja readequado para que não haja o cometimento de crimes ambientais. A decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior, que acolheu o recurso interposto pelo Ministério Público de Goiás (...