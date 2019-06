Cidades STJ comunica à Justiça de Goiás sobre o retorno de João de Deus para a prisão Dois habeas corpus impetrados pela defesa do médium foram negados pelo Superior Tribunal de Justiça na última terça-feira (4)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) recebeu, na tarde desta quarta-feira (5), o comunicado em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) informa o retorno do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos, para o Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a assessoria de com...