Cidades STJ arquiva inquérito contra desembargadores de Goiás Os citados eram investigados por um suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer empresas em processo de recuperação judicial

O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o arquivamento do inquérito contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, a filha dele, Caroline Ávila Marques, o desembargador Orloff Neves Rocha e o juiz Ronnie Paes Sandre. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (9)....