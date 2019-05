Vida Urbana STF suspende permissão para gestante trabalhar em atividade insalubre Liminar de Alexandre de Moraes deve ser analisada por ministros

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu por meio de liminar (decisão provisória) o trecho da reforma trabalhista que abria a possibilidade de gestantes trabalharem em atividades insalubres. Pelo artigo 379-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja redação foi dada pela reforma aprovada em 2017, as gestantes deveriam ser af...