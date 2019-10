Cidades STF notifica Bolsonaro por insinuar ligação de ONGs com queimadas na Amazônia Em agosto, Bolsonaro insinuou que as queimadas estariam relacionadas à suspensão do repasses do Fundo Amazônia a projetos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu notificar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) para que explique as declarações em que atribui a ONGs a responsabilidade por queimadas na Amazônia. A determinação ocorreu na quarta-feira (2), e atende a pedido da Associação Civil Alternativa Terrazul, de Fortaleza. A notificação do ministro pr...