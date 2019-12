Cidades STF decide por manter DPVAT Presidente Bolsonaro disse que não iria criticar decisão do Supremo que suspende Medida Provisória. Derrota do Planalto foi por 6 votos a 3 e cobrança continua em 2020

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que não fará críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a medida provisória que dava fim ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). “Decisão do Supremo. Não vou criticar”, disse o presidente no final da manhã, em frente ao Palácio da Alvorada. Por 6 a 3, o ...