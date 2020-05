Cidades STF barra funcionamento de academias durante pandemia em Goiás Decisão do ministro Luiz Fux acata pedido do Ministério Público de Goiás e suspendeu liminar que permitia a abertura das academias durante o período de pandemia em Goiás

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e suspendeu a liminar que permite a reabertura de academias de ginástica durante o período da pandemia em Goiás. O Sindicato das Academias de Goiás (Sindac-GO) e Sindicatos dos Profissionais em Educação Física do Estado de Goiás (Sinpef-GO) vão recorrer da d...