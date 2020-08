Cidades Startup ajuda na gestão de cooperativas em Goiânia

Para ajudar a gerenciar toda a cadeia do material reciclável, da coleta à venda, as cooperativas da Uniforte passaram a contar com auxílio de uma startup do Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás (UFG). A plataforma Selletiva, desenvolvida pela Acqua Ambiental, começou a ser usada em plena pandemia. A expectativa é que ela possa fazer...