Cidades SSP-GO omite dados de morte em confronto há 5 anos Goiás é o único Estado brasileiro que se recusa a repassar informações. Alegação é de que segue regra criada em 2016 que proíbe divulgação a respeito de casos em apuração

Há cinco anos a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) omite dados relacionados às mortes em confronto com a polícia e também de policiais. Esses números são solicitados anualmente pelo Monitor da Violência, do G1, para análise das estatísticas em todo Brasil e o Estado é o único do País a recusar passar as informações. Este ano, só em Goiás, pelo menos 13 pe...