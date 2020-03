Em razão da pandemia do novo coronavírus, o sorteio de barracas comerciais para a Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre em Trindade, foi suspenso pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A ação estava prevista para ocorrer no dia 30 deste mês e definiria as pessoas contempladas para montar as estruturas ao longo da Rodovia dos Romeiros. De acordo com o órgão, a suspensão é válida por 15 dias e, após esse prazo, será definida uma nova data ou o cancelamento definitivo do evento.

Segundo a Goinfra, também está suspensa a palestra sobre segurança e regras de funcionamento das barracas, que seria realizada na mesma data com representantes do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da própria agência.

"As inscrições (gratuitas) seguem abertas no site da Goinfra até que a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) defina sobre a realização da festa que ocorre em junho", diz o órgão estadual, em nota.