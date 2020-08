Cidades Soro obtido de cavalos pode ter anticorpos superpotentes contra o coronavírus Material tem maior capacidade neutralizante do que plasma de pessoas recuperadas, aponta estudo brasileiro

Soro obtido a partir do sangue de cavalos pode ter anticorpos neutralizantes contra o coronavírus até cem vezes mais potentes do que os de plasma de pessoas que tiveram a Covid-19, mostra estudo inédito que será apresentado nesta quinta (13) em sessão científica da Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. A descoberta de pesquisadores do Instituto Vital ...