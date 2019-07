Cidades “Somos favoráveis ao agro, mas tudo rigorosamente dentro da lei”

Titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente, Luziano de Carvalho cita que as principais nascentes do Rio Araguaia, “estão boas” e que voçorocas nessas áreas, como a Chitolina, uma das maiores, estão estabilizadas. Porém, segundo ele, o que está acontecendo muito no Araguaia é a utilização indevida de lagoas naturais. Ele pontua que a final...