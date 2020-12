Cidades Soldado denuncia assédio sexual no Corpo de Bombeiros de Goiás Militar relata que superior o oprimia com xingamentos, agressões físicas e tentava pegar nos órgãos sexuais dele. Durante “batismo”, teria mordido as nádegas

A corregedoria militar investiga um cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) por suspeita de assédio moral e sexual contra um soldado. Sob a justificativa de brincadeiras, o superior hierárquico da vítima a atacaria rotineiramente com xingamentos de conotação sexual, tapas nas nádegas e até golpes de artes marciais. Os crimes teriam sido praticados...