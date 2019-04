Vida Urbana Soldado da PM ferido depois de troca de tiros no Jardim Curitiba III recebe alta O soldado Maurício Estevam Machado foi atingido no abdômen nesta sexta-feira (12) e encaminhado ao Hugol

O soldado Maurício Estevam Machado, do 13º Batalhão da Polícia Militar, que foi atingido no abdômen e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) depois de uma ação policial no Jardim Curitiba III, em Goiânia, recebeu alta na taralta desta sexta-feira (12). De acordo com a corporação, o soldado foi encaminhado para o hospitaal em esta...