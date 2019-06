Cidades Sogro suspeito de matar ator de Chiquititas tem foto divulgada Paulo Cupertino Matias já tem passagens pela polícia

A foto do comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, suspeito de matar o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50 anos, foi divulgada nesta segunda-feira (10). O motivo do crime, de acordo com a Polícia Civil, seria o fato de Paulo não aceitar o relacionamento da filha, Isabela Tibcherani, c...