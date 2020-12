Cidades Sogro suspeito de mandar matar ex-genro em São Miguel do Araguaia é preso novamente Segundo a defesa, Cacildo Barbosa do Amaral se apresentou espontaneamente à delegacia

Após ser solto por meio de um habeas corpus no último dia 10 de novembro, na manhã desta quarta-feira (2), Cacildo Barbosa do Amaral, de 66 anos, ex-sogro e suspeito de mandar matar o pecuarista Agno Raineri, de 42, no último dia 30 de setembro em São Miguel do Araguaia, se apresentou à delegacia e está preso novamente. De acordo com a defesa do suspeito, ele se apr...