Cidades Sogro de ator de Chiquititas assassinado era contra o namoro da filha, diz boletim de ocorrência Após a tragédia, Isabela Tibcherani publicou uma homenagem ao namorado em suas redes sociais

O sogro do ator Rafael Miguel, de 22 anos, o comerciante Paulo Cupertino Matias, principal suspeito de matar o artista e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator da novela Chiquititas. A informação é do boletim de ocorrência. O jovem que ficou conhecido no comerc...