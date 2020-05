Cidades Sogra mata genro depois de discussão na porta de casa, em Pires do Rio Vítima, Ricardo da Silva Miguel, de 31 anos, brigou com a esposa, filha da autora. Ele saiu de casa e quando voltou discutiu com a sogra, que o atacou com golpes de faca

Um homem de 31 anos foi morto pela sogra na cidade de Pires do Rio. O crime ocorreu no início da noite de domingo (10). Segundo testemunhas contaram para a polícia, Ricardo Silva Miguel discutiu com sua esposa. Depois de sair de casa, retornou e teve nova briga com a mulher. Mas dessa vez, a mãe da esposa de Ricardo entrou na briga e o atingiu com goles de faca. Tudo aconte...