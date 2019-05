Cidades Sociedade Rural Brasileira divulga nota em apoio a ações de Ricardo Salles Para a SRB, o Ministério do Meio Ambiente "será capaz de atender as necessidades do setor produtivo e de contribuir para o desenvolvimento do País"

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) divulgou nota para manifestar apoio à gestão de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente (MMA). "A pasta mostrou, já nos primeiros meses de governo, que será capaz de atender as necessidades do setor produtivo e de contribuir para o desenvolvimento do País sem abrir mão do rigor da legislação ambiental", disse a SRB. ...