Cidades Sobrinho do cantor Naldo Benny é morto durante operação da PM Dennis Brito e outra pessoa foram mortos em operação na Rio de Janeiro; artista usou rede social para lamentar a morte

Uma operação da Polícia Militar no Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos duas pessoas mortas nesta segunda-feira, 25. Entre elas está Dennis Brito, sobrinho do cantor Naldo Benny. Por causa da operação, cinco unidades de saúde ficaram fechadas e 25 escolas tiveram seus horários de aulas afetados. A ação policial foi realiz...