Sobreviventes de massacre em colégio em Goiás vivem recomeço

O dia 20 de outubro será sempre lembrado com tristeza pelos estudantes e famílias dos alunos que enfrentaram o massacre ocorrido no Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia. Neste dia, em 2017, um adolescente, com 13 anos na época, atirou contra seis colegas que estudavam com ele no 8º ano do Ensino Fundamental da instituição. Dois deles, João Vitor Alves e Joã...