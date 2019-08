Cidades Sobrevivente de queda de helicóptero recebeu alta e prestou depoimento em Goiás; conheça as vítimas Aeronave sobrevoava Lago das Brisas quando caiu, na noite de sábado, matando o piloto e duas passageiras. Uma jovem de 24 anos foi arremessada, nadou até encontrar uma embarcação e foi socorrida

Três pessoas morreram em queda de helicóptero na noite do último sábado (24) no Lago das Brisas, em Buriti Alegre (GO), a 178 quilômetros de Goiânia. A passageira Rhayza Fortunato Pereira, de 24 anos, sobreviveu ao acidente. Ela foi resgatada, passou por atendimento médico e foi liberada na tarde deste domingo (25), quando já prestou depoimento para a Polícia Civil....