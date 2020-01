Cidades Sobe para três o número de casos de coronavírus investigados no País, diz MS Novas notificações do tipo surgiram no Rio Grande do Sul e no Paraná. Pela manhã, o Ministério da Saúde, já havia divulgado o primeiro registro em investigação no Brasil

O Ministério da Saúde foi notificado nesta terça-feira (28) de outros dois casos suspeitos do novo conavírus no Brasil de pessoas que estiveram na China. Os registros são de Porto Alegre e de Curitiba. Com isto, o número total de registros do tipo chega a três. A informação foi publicada na conta da pasta no Twitter à tarde. Pela manhã, havia sido divulgada a primeira a...