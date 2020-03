A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. São três mulheres, entre 40 e 60 anos, e estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. O quadro clínico das três é considerado leve. A primeira paciente, que teria transmitido o coronavírus para as outras duas, deve ter alta no domingo.

Com isso, sobe para 10 o número de casos de coronavírus em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) deve publicar um boletim nesta terça-feira atualizando o quadro da doença no Estado.

Ao todo, a prefeitura monitorava 28 casos de pessoas que tiveram contato com a paciente considerada número um em Rio Verde, sendo que os testes nas outras 26 pessoas deu negativo.

Com isso, o titular da Saúde, Eduardo Ribeiro, diz que agora o foco da pasta é monitorar as pessoas que tiveram contato com estas duas pacientes com a contaminação confirmada. Ele considerado que o trabalho feito pelo município tem sido bem feito.

Ribeiro diz que a população de Rio Verde tem colaborado com as medidas para restringir ao máximo o avanço da doença na cidade. Nesta terça-feira, a Prefeitura decretou situação de emergência e uma série de medidas para enfrentar o problema, como a recomendação de isolamento domiciliar de sete dias para pessoas que tiverem voltado no exterior e em cidades com elevado número de casos, como São Paulo e Rio de Janeiro.