Com mais dois casos confirmados de coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa sexta-feira (10), subiu para 3 o número de pacientes infectados com a doença em Pires do Rio, na região Sul de Goiás. Um óbito confirmado pelo Covid-19 já foi registrado.

Os dois novos casos são de pacientes mulheres, de 43 e 55 anos, moradoras da cidade e que tiveram contato com o primeiro caso confirmado do município. A Prefeitura informou que as mulheres estão em isolamento domiciliar e estão sendo monitoradas.

No dia 7 de abril, o patriarca do Grupo Tomazini, Armando Tomazini, de 96 anos, morreu devido ao vírus. Segundo a Prefeitura, ele possuía comorbidades e não procurou atendimento da rede municipal de saúde de imediato. A confirmação da doença foi feita pelo núcleo de vigilância epidemiológica da Regional de Saúde de Catalão, onde ele procurou ajuda.

Os profissionais da saúde de Pires do Rio continuam reforçando a necessidade do isolamento social e pedem que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação da doença.