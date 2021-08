Na manhã desta quarta-feira (4) subiu para sete o número de mulheres que afirmam terem sido vítimas de abuso sexual praticados pelo pastor Esney Martins da Costa, líder da igreja evangélica Renascendo para Cristo, em Goiânia. Três casos em investigação foram mostrados no último domingo (1º) em reportagem do Fantástico, da TV Globo.

Segundo a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), por meio do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher (Nudem), outros dois novos casos estão em atendimento e diligências sendo realizadas. A defensora pública Gabriela Hamdan relata que há indícios de crime de estupro, importunação sexual, posse sexual mediante fraude, ameaça, lesão corporal, instigação ao suicídio, crimes de injúria e difamação.

De acordo com a defensora pública, as vítimas disseram que buscaram a igreja para superar traumas, mas devido à vulnerabilidade emocional acabavam sendo manipuladas e abusadas pelo pastor. Os abusos, segundo as vítimas, começavam de maneira sutil e quando questionavam, o líder da igreja afirmava que o ato fazia parte da cura.

O pastor Esney Martins da Costa alegava também que “Deus estava ordenando” que ele agisse daquela forma para que as mulheres, fiéis da igreja, conseguissem a cura. Quando contrariado, o líder da agremiação religiosa dizia que iria orar para Deus para matá-las e às suas famílias também.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que inquéritos foram abertos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), este em fase de conclusão. No comunicado, a corporação informa ainda que os delegados responsáveis pelas apurações não irão se pronunciar para não prejudicar as investigações.

A advogada Rosângela Magalhães, que atua na defesa do pastor, se manifestou por meio de um comunicado no qual informou que Esney se afastou de suas funções na igreja enquanto durar a investigação dos fatos e está colaborando com as apurações.

O pastor, segundo a sua defesa, já foi ouvido pela Deam e prestou todas as informações solicitadas e continua à disposição da DPCA, onde foi aberto investigação do caso da adolescente, para esclarecer as denúncias formuladas.