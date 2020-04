Um idoso de 77 anos é a sexta morte no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (HCamp) em Goiânia. O óbito foi registrado na manhã deste sábado (4). Segundo boletim divulgado neste domingo (5), o homem foi transferido do interior, o município não foi informado, para a unidade no dia 31 de março e desde então estava internado em um leito da unidade crítica em estado gravíssimo, sedado, intubado e respirando com o auxílio de aparelhos.

A unidade informou ainda que aguarda o resultado do exame do Laboratório Central (Lacen).