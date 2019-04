Vida Urbana Sobe para nove total de mortos em desabamento no Rio Ao todo, 17 pessoas foram retiradas dos escombros

Com a retirada de mais dois corpos dos escombros, subiu para nove o número mortos no desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na noite de ontem (13), os bombeiros retiraram o corpo de uma mulher adulta e de uma criança do sexo masculino. Ao todo, foram retiradas 17 pessoas dos escombros, sendo sete já sem vida. Outras...