Cidades Sobe para dez o número de mortes por cerveja contaminada Um lote de cervejas analisado pelo Ministério da Agricultura indicou ainda que já havia alto índice de contaminação por dietilenoglicol e monoetileno nas cervejas da marca mineira no início de 2019

O número total de mortes ligadas ao caso de intoxicação por dietilenoglicol em cervejas da marca Backer subiu para dez esta semana, com as mortes de dois pacientes que estavam internados em Belo Horizonte. José Osvaldo de Faria, 66, morreu na madrugada de quarta-feira (15), depois de quase um ano e meio no hospital. Marco Aurélio Cotta, 65, morreu neste sábado, e esta...