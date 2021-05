Cidades Sobe para 845 o número de doses de vacina que ficaram sem refrigeração em Paranaiguara O refrigerador onde estavam as doses passou por manutenção há dois meses, e no último fim de semana apresentou problemas, segundo a SMS

Subiu para 845 o número de doses da vacina Astrazeneca, contra a Covid-19, que foram afetadas depois que um freezer ficou desligado por mais de 20 horas, na cidade de Paranaiguara. Na última quarta-feira (19), foi divulgado que 440 doses do imunizante haviam ficado sem refrigeração. O caso está sendo investigado. De acordo com a Secretaria de Saúde do município,...