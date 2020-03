O Ministério da Saúde atualizou, nesta segunda-feira (30), os dados do novo coronavírus no Brasil: são 159 mortes e 4.579 pessoas infectadas. A taxa de letalidade é de 3,5%. No levantamento anterior, divulgado no domingo (29), eram 136 mortes e 4.256 casos confirmados.

Ainda segundo o levantamento, atualizado às 16h50 desta segunda, são 61 casos confirmados em Goiás. Até esta manhã eram 60 casos. No Estado, uma paciente, de 66 anos, morreu na quinta-feira (26). A morte de um idoso, de 84 anos, no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp) ainda é investigada.

A pasta ainda não informou de onde é o novo caso confirmado. Os demais foram confirmados em: Goiânia (35), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).