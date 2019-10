Cidades Sobe para 6 o número de mortos em desabamento de edifício em Fortaleza De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, quatro pessoas seguem desaparecidas nos escombros

Subiu para seis o número de mortos no desabamento do Edifício Andréa, em Fortaleza. Na noite desta quinta-feira, 17, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará conseguiram retirar dos escombros o corpo de Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. Além da sexta vítima, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confir...