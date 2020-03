Os casos confirmados do novo coronavírus em Goiás subiram de 56, ontem, para 58 neste domingo (29), permanecendo com um óbito comprovado em função da doença até o momento. A taxa de letalidade do Estado é de 1,7%, segundo os dados divulgados no final da tarde pelo Ministério da Saúde.

Uma paciente, de 66 anos, foi a primeira morte em Goiás e também do Centro-Oeste, que ocorreu no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Ela foi diagnosticada para a doença no dia 25 de março e, segundo a Secretaria de Saúde, tinha diabetes e hipertensão. Recentemente, também havia enfrentado uma dengue.

No Brasil, já são 4.256 pessoas infectadas, conforme o relatório do Ministério da Saúde. E o número de mortes saltou de 114 para 136 em 24h. A taxa de letalidade no País é de 3,2%.

No mundo, já são quase 700 mil casos e 33 mil mortes. Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA) deste domingo, 691.859 casos foram confirmados e 32.910 mortes. Os EUA são o País com mais registros de infecção, com 125.227 e 2.197 mortes. Na sequência Itália (97.689 casos confirmados e 10.779 mortes), China (82.122 casos e 3.304 mortes) e Espanha (78.797 casos e 6.528 mortes).

